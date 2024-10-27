Минуло четыре года со дня ракетного обстрела армянами села Гараюсифли

Минуло четыре года со дня ракетного удара вооруженных сил Армении по селу Гараюсифли Бардинского района в ходе Второй Карабахской войны.

Минуло четыре года со дня ракетного удара вооруженных сил Армении по селу Гараюсифли Бардинского района во время Второй Карабахской войны.

Report напоминает, что 27 октября 2020 года противник обстрелял ракетами "Смерч" село, расположенное далеко от зоны боевых действий.

Это был очередной террористический акт, совершенный армянской стороной в ходе Отечественной войны, против мирных жителей Азербайджана.

В результате нападения погибли четыре мирных жителя: Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу и 17-летняя Искендерова Айсу Ровшан гызы. Еще 13 человек получили ранения.

В результате ракетного обстрела были полностью уничтожены несколько жилых домов, а их жителям причинен серьезный материальный ущерб.

По факту Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и по другим статьям Уголовного Кодекса Азербайджана.

В период Второй Карабахской войны армянские войска трижды подвергали ракетному и артиллерийскому обстрелу Бардинский район и центр города - 5, 27 и 28 октября. В результате погибли 29 человек, 112 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Всего во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин. Еще 454 человека получили ранения. Кроме того, в общей сложности было повреждено 12 292 объекта и 288 транспортных средства, а также 1 018 фермерских хозяйств.