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Минуло четыре года со дня ракетного обстрела армянами города Барды

Минуло четыре года со дня ракетного обстрела армянами города Барды Минуло четыре года со дня очередного ракетного обстрела вооруженными силами Армении города Барды во время Второй Карабахской войны.
Внутренняя политика
28 октября 2024 г. 00:00
Минуло четыре года со дня ракетного обстрела армянами города Барды

Минуло четыре года со дня очередного ракетного обстрела вооруженными силами Армении города Барды во время Второй Карабахской войны.

Report напоминает, что 28 октября 2020 года вооруженные формирования противника выпустили ракеты "Смерч" по густонаселенным районам города, где расположены частные и многоквартирные жилые дома, торговые объекты.

В результате ударов, нанесенных Арменией с использованием запрещенных международным правом кассетных бомб, погиб 21 житель Барды, включая сотрудника МЧС, около 70 человек получили ранения.

Были разрушены несколько гражданских объектов, повреждены автомобили, жителям причинен серьезный материальный ущерб.

По факту Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и по другим статьям Уголовного Кодекса Азербайджана.

В период Второй Карабахской войны армянские войска трижды подвергали ракетному и артиллерийскому обстрелу Бардинский район и сам город - 5, 27 и 28 октября. В результате погибли 29 человек, 112 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Всего во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин. Еще 454 человека получили ранения. Кроме того, в общей сложности было повреждено 12 292 объекта и 288 транспортных средства, а также 1 018 фермерских хозяйств.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Bərdədə törətdiyi terrordan dörd il ötür

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