О нас

Минуло четыре года со дня освобождения Худаферинского моста

Минуло четыре года со дня освобождения Худаферинского моста Сегодня, 18 октября - День освобождения древнего Худаферинского моста, расположенного в Джебраильском районе, и прилегающих территорий от оккупации армянских вооруженных сил.
Внутренняя политика
18 октября 2024 г. 00:00
Минуло четыре года со дня освобождения Худаферинского моста

Сегодня, 18 октября - День освобождения древнего Худаферинского моста, расположенного в Джебраильском районе, и прилегающих территорий от оккупации армянских вооруженных сил.

Как сообщает Report, со дня освобождения моста через реку Араз на границе Азербайджана и Ирана от армянских оккупантов минуло четыре года.

18 октября 2020 года, наряду с Худаферинским мостом, от оккупантов были освобождены еще два населенных пункта Джебраильского района - села Гаджилы и Гаджи Исаглы.

Отметим, что Худаферинские мосты – уникальные памятники архитектуры, 11 и 15 пролетные сооружения, относящиеся к XI-XIII векам. Они были построены из камня и облицованы большими плитами. Исследователи сходятся во мнении, что 11-пролетный мост был построен в период правления Ильханидов (Хулагуиды) на обломках античного моста. Его длина составляет около 130 метров, ширина - 6 метров, высота над уровнем реки - 12 метров. В настоящее время сохранились три серединных свода, прибрежные части моста были разрушены по решению советских властей в 30-х годах XX века.

15-пролетный Худаферинский мост относят к XIII веку. Как пишет Хамдаллах Казвини, он был построен Бакр ибн Абдуллой - сподвижником пророка Мухаммеда в пятнадцатом году по календарю Хиджры (639-й год по григорианскому календарю). Опоры моста построены на естественных основаниях - на скалах, отчего пролеты имеют разный размер. Длина моста, построенного из обожженного кирпича и речных камней, составляет около 200 метров, ширина - 4,5 метра, наибольшая высота над уровнем реки - 12 метров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından dörd il ötür

Другие новости из категории

Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
18 октября 2024 г. 00:00
В МВД состоялось коллегиальное заседание в связи с подготовкой к COP29
ФотоВ МВД состоялось коллегиальное заседание в связи с подготовкой к COP29
17 октября 2024 г. 16:31
За девять месяцев этого года в Азербайджане было обезврежено 158 преступных групп  
За девять месяцев этого года в Азербайджане было обезврежено 158 преступных групп  
17 октября 2024 г. 16:26
МВД: За январь-сентябрь этого года было раскрыто около 90% преступлений
МВД: За январь-сентябрь этого года было раскрыто около 90% преступлений
17 октября 2024 г. 16:20
В Баку в рамках подготовки к COP29 меняется направление движения автомобилей на ряде улиц
В Баку в рамках подготовки к COP29 меняется направление движения автомобилей на ряде улиц
17 октября 2024 г. 15:58
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00
Омбудсмен: С начала военной агрессии Армении против Азербайджана 358 детей пострадали от мин
Омбудсмен: С начала военной агрессии Армении против Азербайджана 358 детей пострадали от мин
17 октября 2024 г. 13:26
Стали известны муниципалитеты в Баку, которые будут объединены
Стали известны муниципалитеты в Баку, которые будут объединены
17 октября 2024 г. 12:43
Госагентство обеспечило трудоустройство более тысячи жителей Физули
Госагентство обеспечило трудоустройство более тысячи жителей Физули
17 октября 2024 г. 11:38
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня города Физули
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня города Физули
17 октября 2024 г. 09:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi