Исполняется 77 лет со дня победы над фашизмом

Сегодня 9 мая – День победы.

Сегодня 9 мая – День победы.

Как напоминает Report, минуло 77 лет с победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Азербайджанский народ под руководством президента Ильхама Алиева вот уже второй год отмечает победу над армянским фашизмом. После 44-дневной Отечественной войны он создал новые реалии в мире и регионе. Исторически отличавшийся воинственностью, отвагой, мужеством и бесстрашием наш народ вписал много победных страниц в свою историю. Однако победа в 44-девной Отечественной войне вошла в историю страны как самая блестящая.

Азербайджанский народ сыграл большую роль в завоевании победы во Второй мировой войне, в результате которой погибли около 60 млн человек.

Азербайджанцы в этой войне, как на фронте, так и в тылу, принесли большие жертвы. Бакинская нефть сыграла важную роль в обеспечении победы. Из 650 тысяч граждан Азербайджана, ушедших на войну, 420 тысяч не вернулись. За проявленное мужество 43 азербайджанца были удостоены звания Героя Советского Союза, а 30 человек стали полными кавалеры ордена Славы трех степеней. Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, Герои Советского Союза Исрафил Мамедов, Аслан Везиров, Адиль Гулиев, Зия Буниятов, Герай Асадов, Малик Магеррамов, Мехти Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Тарлан Алиярбеков, Гаджибаба Зейналов и другие вписали свои имена золотыми буквами в историю нашего народа.

В период войны в республике была проведена большая работа по перепрофилированию промышленных предприятий с целью перевода экономики на служение фронту. За короткое время Баку превратился в самый настоящий арсенал для воюющей армии. Несмотря на большие трудности, нефтяники проявили героизм и самоотверженность, обеспечили топливом фронт и промышленность. Под руководством академика Юсифа Мамедалиева была создана новая технология производства авиационного бензина. Благодаря самоотверженному труду азербайджанских нефтяников был достигнут рекордный в истории Азербайджана показатель по добыче нефти, в 1941 году было добыто 23,5 миллиона тонн "черного золота", что составило 71, 4% всей добытой в СССР нефти. В целом за годы войны азербайджанские нефтяники дали стране 75 миллионов тонн нефти, 22 миллиона тонн бензина и других нефтепродуктов. Бакинская нефть была одним из главных факторов победы над фашизмом. Достаточно сказать, что каждый четвертый из пяти самолетов, пяти танков, пяти автомобилей работали на топливе, отправленном из Баку.

19 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу".

Президентским распоряжением предоставят единовременную материальную помощь в размере 1500,0 (тысяча пятьсот) маната участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, в размере 750,0 (семьсот пятьдесят) маната – вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград..

Согласно распоряжению, из резервного фонда президента, предусмотренного в государственном бюджете на 2022 год, выделено 3,5 млн манатов.

Таким образом, распоряжение президента охватит около 4 500 человек. Победа над фашизмом и в Азербайджане отмечается как официальный государственный праздник.