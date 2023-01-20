Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января

События 20 января 1990 года вошли в историю азербайджанского народа как кровавая Январская трагедия

События 20 января 1990 года вошли в историю азербайджанского народа как Кровавая январская трагедия.

Как напоминает Report, сегодня минуло 33 года с тех трагических событий.

Надуманная проблема Нагорного Карабаха, вновь поднятая в конце 1987 года, была направлена на нарушение территориальной целостности Азербайджана, захват наших земель, изгнание из родных краев сотен тысяч азербайджанцев, проживавших в Армении и Нагорном Карабахе. Этот конфликт, начавшийся между двумя республиками бывшего Советского Союза, стал очередным этапом последовательного заселения армянами азербайджанских земель в XIX-XX столетиях, а также этнических чисток и геноцида, целенаправленно проводимых против нашего народа.

Прямая или косвенная поддержка руководством СССР территориальных притязаний Армянской ССР против нашей республики, сепаратизма, разжигаемого радикальными армянскими националистами, и массового насилия против наших соотечественников, а также преступная нерешительность тогдашних руководителей Азербайджана и их шаги, противоречащие национальным интересам, вынудили наш народ встать на защиту территориальной целостности республики. Таким образом, в республике появилось народное движение широкого социального спектра, и ход процессов создал почву для его постепенного превращения в национально-освободительное.

Руководство СССР, напуганное тем, что азербайджанский народ, гневно возвысив свой голос за правду и справедливость, стремится избавиться от имперских оков, прибегло к чудовищному преступлению, которое, по сути, еще более ускорило крах советского тоталитарного режима.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева в Баку и несколько районов Азербайджана были введены воинские части Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР, учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести. До объявления населению о введении чрезвычайного положения военнослужащие безжалостно убили 82 и смертельно ранили 20 человек. В течение нескольких дней после объявления чрезвычайного положения в городе Баку был убит 21 человек. Еще 8 человек были убиты в районах и городах, где не было объявлено чрезвычайное положение - 25 января в Нефтчале и 26 января в Лянкаране.

В результате незаконного ввода войск в Баку и районах был убит 131 человек, 744 получили ранения.

Среди погибших были женщины, дети и старики, а также сотрудники скорой помощи и милиционеры. Незаконный ввод войск сопровождался и массовыми арестами среди мирного населения. В Баку и других городах и районах республики был незаконно арестован 841 человек, 112 из них были отправлены в тюрьмы различных городов СССР. Военнослужащие обстреляли 200 домов, 80 автомобилей, в том числе машины скорой помощи, в результате пожаров было уничтожено большое количество государственного и личного имущества. Всего в Азербайджане официально числятся "Шехидами 20 января" 150 человек.

21 января, на следующий день после кровавой бойни, великий сын нашего народа Гейдар Алиев, придя в постоянное представительство Азербайджана в Москве, выступил с заявлением, резко осуждающим правительство СССР и некомпетентное руководство Азербайджана. Этот ужасный и жестокий террор, которому подвергся азербайджанский народ, был также решительно осужден прогрессивными силами мира.

Трагедия, которая не была своевременно тщательно расследована и не получила адекватную оценку в Азербайджане. Лишь спустя несколько лет по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева ей была дана политико-правовая оценка на государственном уровне.

В указе президента Азербайджанской Республики "О проведении 4-й годовщины трагедии 20 Января" от 5 января 1994 года Милли Меджлису Азербайджанской Республики было рекомендовано рассмотреть вопрос о проведении специальной сессии, связанной с событиями Кровавого Января. В Постановлении Милли Меджлиса от 29 марта 1994 года были конкретно отмечены виновники трагедии 20 Января, она была расценена как военная агрессия и преступление, совершенные тоталитарным коммунистическим режимом с целью задушить национально-освободительное движение в Азербайджане, сломить веру и волю людей.

20 января 1990 года было жестоко подавлено движение за свободу и независимость. Но воля народа не была сломлена, и национальный дух не был поколеблен. Сыны Родины, пожертвовавшие во время этой резни своей жизнью во имя защиты общенациональных интересов и возвысившиеся на вершину шехидства, благодаря невиданной самоотверженности вписали новую яркую страницу в героическую летопись нашего народа.

После исторической победы, достигнутой в Отечественной войне 2020 года под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, приоритетом является возвращение на историческую землю. В Карабахе и Восточном Зангезуре идет большая стройка, в зангиланское село Агалы переехали первые жители, в этом году процесс возвращения будет ускорен.

Азербайджанские беженцы также вернутся на родные земли в Армении, примеры национального сопротивления 20 января, непримиримость с оккупацией за весь 30-летний период, историческая победа в отечественной войне 2020 года и поражение Армении еще больше укрепляют эти надежды.

Президент Ильхам Алиев определил возвращение в Западный Азербайджан как новый приоритет.