Минуло 11 лет с гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова

Сегодня годовщина героической гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, проявившего большую доблесть в боях с армянскими захватчиками.

Сегодня годовщина героической гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, проявившего большую доблесть в боях с армянскими захватчиками.

Как передает Report, со дня его гибели минуло 11 лет.

Ибрагимов Мубариз Агакерим оглу родился 7 февраля 1988 года в селе Алиабад Билясуварского района. В 2005 году окончил среднее образование и был призван на военную службу. Военную службу он провел в отряде особого назначения "Н"-ской воинской части Внутренних войск. Завершил действительную военную службу в 2007 году в звании сержанта.

18 сентября 2009 года добровольно был принят вновь на действительную военную службу, окончил курсы прапорщиков Учебно-образовательного центра Вооружённых сил. После окончания достойно и мужественно исполнял служебный долг на линии фронта в качестве заместителя командира роты мотострелкового батальона.

В ночь с 18 на 19 июня 2010 года Мубариз Ибрагимов уничтожил большое количество живой силы врага в сражениях в направлении села Чайлы Тертерского района. Мубариз стал шехидом в жестоком неравном бою, длившемся около 5 часов.

Армянская сторона долгое время не возвращала тело военного.

Только после Астраханской встречи президентов Азербайджана, Армении и России армянская сторона 6 ноября вернула Азербайджану тела шехидов Мубариза Ибрагимова и главного лейтенанта Фарида Ахмедова.

7 ноября 2010 года в Учебно-образовательном центре Министерства обороны прошла церемония прощания с Мубаризом Ибрагимовым. В тот же день он был похоронен на Второй Аллее почетного захоронения.

За исключительные заслуги и храбрость в защите независимости и территориальной целостности Азербайджанской Республики глава государства Ильхам Алиев подписал распоряжения о посмертном присвоении прапорщику Национальных войск Мубаризу Агакерим оглу Ибрагимову звания "Национальный герой Азербайджана" и увековечивании его памяти.