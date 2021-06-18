О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минуло 11 лет с гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова 

Минуло 11 лет с гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова  Сегодня годовщина героической гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, проявившего большую доблесть в боях с армянскими захватчиками.
Внутренняя политика
18 июня 2021 г. 13:14
Минуло 11 лет с гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова 

Сегодня годовщина героической гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, проявившего большую доблесть в боях с армянскими захватчиками.

Как передает Report, со дня его гибели минуло 11 лет.

Ибрагимов Мубариз Агакерим оглу родился 7 февраля 1988 года в селе Алиабад Билясуварского района. В 2005 году окончил среднее образование и был призван на военную службу. Военную службу он провел в отряде особого назначения "Н"-ской воинской части Внутренних войск. Завершил действительную военную службу в 2007 году в звании сержанта.

18 сентября 2009 года добровольно был принят вновь на действительную военную службу, окончил курсы прапорщиков Учебно-образовательного центра Вооружённых сил. После окончания достойно и мужественно исполнял служебный долг на линии фронта в качестве заместителя командира роты мотострелкового батальона.

В ночь с 18 на 19 июня 2010 года Мубариз Ибрагимов уничтожил большое количество живой силы врага в сражениях в направлении села Чайлы Тертерского района. Мубариз стал шехидом в жестоком неравном бою, длившемся около 5 часов.

Армянская сторона долгое время не возвращала тело военного.

Только после Астраханской встречи президентов Азербайджана, Армении и России армянская сторона 6 ноября вернула Азербайджану тела шехидов Мубариза Ибрагимова и главного лейтенанта Фарида Ахмедова.

7 ноября 2010 года в Учебно-образовательном центре Министерства обороны прошла церемония прощания с Мубаризом Ибрагимовым. В тот же день он был похоронен на Второй Аллее почетного захоронения.

За исключительные заслуги и храбрость в защите независимости и территориальной целостности Азербайджанской Республики глава государства Ильхам Алиев подписал распоряжения о посмертном присвоении прапорщику Национальных войск Мубаризу Агакерим оглу Ибрагимову звания "Национальный герой Азербайджана" и увековечивании его памяти.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 11 years passed since death of National Hero Mubariz Ibrahimov
Версия на азербайджанском языке Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun şəhid olmasından 11 il ötür

Самое читаемое

Состоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
ФотоСостоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
13 июня 2021 г. 14:06
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
11 июня 2021 г. 16:25
В Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
ФотоВ Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
14 июня 2021 г. 19:48
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
12 июня 2021 г. 09:57
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
12 июня 2021 г. 11:39
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
12 июня 2021 г. 19:10
В Батумском порту открыт терминал по перевалке удобрений
ФотоВ Батумском порту открыт терминал по перевалке удобрений
11 июня 2021 г. 16:21
Константин Поминов: С отцом Александром связана целая эпоха в истории Азербайджана
Константин Поминов: С отцом Александром связана целая эпоха в истории Азербайджана
13 июня 2021 г. 11:49
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
16 июня 2021 г. 00:30
Обнародована программа визита Эрдогана в Азербайджан
Обнародована программа визита Эрдогана в Азербайджан
13 июня 2021 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi