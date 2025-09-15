Минуло 107 лет со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации

Сегодня отмечается годовщина освобождения Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями.

Как напоминает Report, со дня освобождения столицы Азербайджана минуло 107 лет.

15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободив Баку от большевистско-дашнакской хунты, вписали славную страницу в историю нашей страны.

Таким образом, Азербайджан, став независимым государством, положил конец господству армян и большевиков в Баку и его окрестностях.

Освобождение Баку от армяно-большевистской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века.

Несмотря на провозглашение независимости Азербайджана в мае 1918 года, часть территории страны, Баку и прилегающие районы находились под оккупацией. Без этого сложно было представить государственную независимость Азербайджана.

Молодой Азербайджан, недавно обретший независимость, не имел достаточных возможностей для обеспечения своей территориальной целостности. В условиях сложных политических перипетий Османская Турция направила в Азербайджан войска под командованием Нуру-паши с целью обеспечения территориальной целостности братского Азербайджана. Несмотря на протесты европейских государств против прибытия турецких войск в Азербайджан, Османская Турция с честью выполнила свой исторический долг в августе-сентябре 1918 года.

15 сентября Кавказская исламская армия и азербайджанский корпус освободили Баку от оккупантов. После этого исторического события столица Азербайджанской Демократической Республики (АДР) была перенесена из Гянджи в Баку.