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Минуло 104 года со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации

Минуло 104 года со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации 00:00 Сегодня отмечается годовщина освобождения Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями.
Внутренняя политика
15 сентября 2022 г. 00:01
Минуло 104 года со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации

Сегодня отмечается годовщина освобождения Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями.

Как напоминает Report, со дня освобождения столицы Азербайджана минуло 104 года.

15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободив Баку от большевистско-дашнакской хунты, вписали славную страницу в историю нашей страны. Несмотря на провозглашение независимости Азербайджана в мае 1918 года, часть территории страны, Баку и прилегающие районы находились под оккупацией.

Недавно обретший независимость молодой Азербайджан не имел достаточных возможностей для обеспечения своей территориальной целостности. В условиях сложных политических перипетий Османская Турция направила в Азербайджан войска под командованием Нуру-паши с целью обеспечения территориальной целостности братского Азербайджана. Несмотря на протесты европейских государств против прибытия турецких войск в Азербайджан, Османская Турция с честью выполнила свой исторический долг в августе-сентябре 1918 года.

15 сентября Кавказская исламская армия и азербайджанский корпус освободили Баку от оккупантов. После этого исторического события столица Азербайджанской Демократической Республики была перенесена из Гянджи в Баку.

На протяжении всей истории Турция оказывала поддержку Азербайджану как на политическом, так и на военном поприще. С первых дней Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года за освобождение оккупированных земель Азербайджана, Турция оказала свою политическую поддержку нашей стране. Так, выступления и заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку правой борьбы Азербайджана стали демонстрацией дружбы и братства двух стран. Данная поддержка турецких властей и лично Реджепа Тайипа Эрдогана сыграли неоценимую роль в победе Азербайджана в справедливой борьбе за восстановление своей территориальной целостности.

Азербайджано-турецкие отношения и сегодня развиваются по восходящей линии. Многочисленные документы, подписанные между двумя странами до и во время Отечественной войны, являются показателем единства и поддержки, которые братские государства оказывают друг другу.

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Версия на азербайджанском языке Bakının erməni-bolşevik işğalından azad olunmasından 104 il ötür

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