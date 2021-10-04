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Минул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже

Минул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже Минул год со дня первого ракетного удара, выпущенного вооруженными силами Армении по городу Гянджа в ходе Второй Карабахской войны.
Внутренняя политика
4 октября 2021 г. 00:00
Минул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже

Минул год со дня первого ракетного удара, выпущенного вооруженными силами Армении по городу Гянджа в ходе Второй Карабахской войны.

Как напоминает Report, 4 октября 2020 года около 10 часов утра выпущенные армянами ракеты попали на территорию поселка во втором по величине городе Азербайджана, где были расположены двухэтажное здание и частные дома.

В результате вражеской бомбардировки Гянджи погиб один мирный житель - Алиев Тунар Гошгар оглу, 32 гражданских лица получили ранения. Наряду с жилыми домами, разрушены гражданская инфраструктура и исторические здания.

Эта ракетная атака со стороны Армении была первым серьезным ударом по территории, расположенной вне зоны боевых действий.

После этих событий генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев выступил с заявлением. В заявлении говорилось о том, что в результате предварительного следствия собрано достаточно доказательств о противозаконных действиях "президента" так называемой "Нагорно-Карабахской Республики" Араика Арутюняна, приведших к умышленному убийству мирных жителей и созданию паники среди людей, что является прямым нарушением Женевских конвенций: "В отношении Араика Арутюняна заведено уголовное дело по ст. Уголовного кодекса АР - 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение захватнической войны), 116.0.1, 116.0.6, 116.0.7, 116.0.8-1 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 117.2 (заведомо преступные приказы или распоряжения во время вооруженного конфликта), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.12 (Умышленное убийство), 186.3 (Умышленное уничтожение имущества), 214.2.1, 214.2.3 (Терроризм), 218.3 (создание преступного сообщества, 279.3 (создание вооруженных формирований, не предусмотренных законом), а следственному управлению Генеральной прокуратуры поручено провести расследование.

Во время Второй Карабахской войны со стороны армянских вооруженных сил Гянджа 5 раз подвергалась обстрелу из тяжелой артиллерии и ракет (4, 5, 8, 11, 17 октября). В результате 26 человек стали шехидами, 175 получили ранения, а также нанесен серьезный урон гражданской инфраструктуре и транспортным средствам.

Следует отметить, что в результате военной агрессии со стороны Армении во время Второй Карабахской войне были убиты 93 мирных жителя, в том числе 12 детей и 27 женщин, 454 гражданских лиц получили ранения. Нанесен серьезный урон в общей сложности 12 292 жилым и нежилым помещениям, 288 транспортным средствам и 1 018 фермерским хозяйствам.

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Версия на английском языке ФотоOne year passes since first terror committed by Armenians in Azerbaijan's Ganja
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilərin Gəncədə törətdiyi ilk terrordan 1 il ötür

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