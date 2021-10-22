Минул год с гибели Национального героя Шюкюра Гамидова

Сегодня минул год с гибели заместителя командира второго армейского корпуса ВС Азербайджана, Национального героя, полковника Шюкюра Гамидова.

Сегодня минул год с гибели заместителя командира второго армейского корпуса ВС Азербайджана, Национального героя, полковника Шюкюра Гамидова.

Как передает Report, он героически погиб 22 октября 2020 года в боях за Освобождение Губадлы.

Ш.Гамидов похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Шюкюр Нариман оглу Гамидов родился в 1975 году в селе Армудлу Губадлинского района.

Он отличился в апрельских боях при освобождении стратегического пункта "Лелетепе" на направлении Джебраильского района, и распоряжением президента Ильхама Алиева был награжден званием "Национальный герой".

В Отечественной войне, начавшейся в сентябре 2020 года, Ш.Гамидов сражался в боях на направлении Джебраила, Физули и Губадлы.

Распоряжением президента Ильхама Алиева Ш.Гамидов посмертно был награжден орденом "Победа", медалями "За Родину", "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Губадлы".