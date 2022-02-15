Минтруда наделено новыми полномочиями

Президент Ильхам Алиев подписал указ "О некоторых вопросах, связанных с предотвращением лишения родительской опеки и усилением защиты прав детей".

Президент Ильхам Алиев подписал указ "О некоторых вопросах, связанных с предотвращением лишения родительской опеки и усилением защиты прав детей".

Как сообщает Report, согласно указу, с 1 ноября 2022 года государственная политика, регулирование и государственный контроль в сфере приемных семей, а также электронная регистрация единого учета семей (лиц), желающих стать приемными семьями (приемными родителями), принятие решений о размещении в учреждения для детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, возвращении детей из учреждения в свои семьи или передаче их в приемные семьи с применением механизмов социального сопровождения, а также принятие мер по предупреждению поступления детей в учреждения и реализация полномочий по разработке индивидуальных планов развития детей, пребывающих в учреждениях для детей-сирот, возложены на Министерство труда и социальной защиты населения.