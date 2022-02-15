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Минтруда наделено новыми полномочиями

Минтруда наделено новыми полномочиями Президент Ильхам Алиев подписал указ "О некоторых вопросах, связанных с предотвращением лишения родительской опеки и усилением защиты прав детей".
Внутренняя политика
15 февраля 2022 г. 16:05
Минтруда наделено новыми полномочиями

Президент Ильхам Алиев подписал указ "О некоторых вопросах, связанных с предотвращением лишения родительской опеки и усилением защиты прав детей".

Как сообщает Report, согласно указу, с 1 ноября 2022 года государственная политика, регулирование и государственный контроль в сфере приемных семей, а также электронная регистрация единого учета семей (лиц), желающих стать приемными семьями (приемными родителями), принятие решений о размещении в учреждения для детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, возвращении детей из учреждения в свои семьи или передаче их в приемные семьи с применением механизмов социального сопровождения, а также принятие мер по предупреждению поступления детей в учреждения и реализация полномочий по разработке индивидуальных планов развития детей, пребывающих в учреждениях для детей-сирот, возложены на Министерство труда и социальной защиты населения.

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