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Представители Госкомитета по работе с религиозными организациями посетили воинские части

Представители Госкомитета по работе с религиозными организациями посетили воинские части Представители Государственного комитета по работе с религиозными организациями посетили несколько воинских частей и провели встречи с личным составом.
Внутренняя политика
12 апреля 2024 г. 13:49
Представители Госкомитета по работе с религиозными организациями посетили воинские части

Представители Государственного комитета по работе с религиозными организациями посетили несколько воинских частей и провели встречи с личным составом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

"Согласно плану совместных мероприятий, подписанному между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Государственным комитетом по работе с религиозными организациями, продолжаются мероприятия, направленные на пропаганду национально-духовных ценностей и просвещение военнослужащих", - говорится в сообщении.

На проведенных встречах минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Родины, отметили в ведомстве.

"На мероприятиях говорилось о роли ислама в формировании здоровой атмосферы, военно-патриотическом воспитании молодежи, о мерах, принимаемых нашим государством для защиты наших национально-духовных ценностей, были даны ответы на интересующие военнослужащих вопросы. Была особо подчеркнута важность подобных мер, проводимых в азербайджанской армии с целью просвещения военнослужащих", - отметили в Минобороны.

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