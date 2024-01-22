Минобороны: Личный состав армии будет голосовать на избирательных участках в воинских частях

Личный состав Азербайджанской армии будет голосовать на президентских выборах 7 февраля на закрытых избирательных участках, созданных в воинских частях и учреждениях Министерства обороны.
Как передает Report, об этом
В ведомстве сообщили, что на всех участках, которые будут действовать на территориях воинских частей и учреждений Минобороны, принимаются необходимые меры для обеспечения прозрачности процесса голосования.
Учитывая, что некоторые военнослужащие будут голосовать впервые, в воинских частях проводятся просветительские мероприятия.