Минобороны: Личный состав армии будет голосовать на избирательных участках в воинских частях

Личный состав Азербайджанской армии будет голосовать на президентских выборах 7 февраля на закрытых избирательных участках, созданных в воинских частях и учреждениях Министерства обороны.

Личный состав Азербайджанской армии будет голосовать на президентских выборах 7 февраля на закрытых избирательных участках, созданных в воинских частях и учреждениях Министерства обороны.

Как передает Report, об этом secki-2024.az сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве сообщили, что на всех участках, которые будут действовать на территориях воинских частей и учреждений Минобороны, принимаются необходимые меры для обеспечения прозрачности процесса голосования.

Учитывая, что некоторые военнослужащие будут голосовать впервые, в воинских частях проводятся просветительские мероприятия.