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Минобороны Азербайджана: Недопустимо указывать Карабахский экономический район как "Нагорно-Карабахскую территорию"

Минобороны Азербайджана: Недопустимо указывать Карабахский экономический район как "Нагорно-Карабахскую территорию" Заявляем, что недопустимо обозначать Карабахский экономический район Азербайджана как "территорию Нагорного Карабаха".
Внутренняя политика
27 ноября 2022 г. 21:53
Минобороны Азербайджана: Недопустимо указывать Карабахский экономический район как Нагорно-Карабахскую территорию

Заявляем о недопустимости упоминания Карабахского экономического района как "Нагорно-Карабахской территории".

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

"Еще раз доводим до сведения командования российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, важность использования в соответствующих сообщениях правильных названий наших населенных пунктов, которые приведены в направленных им официальных документах.

Официальные названия азербайджанских населенных пунктов, упоминаемых в сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 27.11.2022 года, размещенного на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как "Мардакерт" и "Мартуни", - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно", - подчеркивает Министерство обороны Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Qarabağ iqtisadi rayonunun "Dağlıq-Qarabağ ərazisi" kimi qeyd edilməsi yolverilməzdir"

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