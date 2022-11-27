Минобороны Азербайджана: Недопустимо указывать Карабахский экономический район как "Нагорно-Карабахскую территорию"

Заявляем, что недопустимо обозначать Карабахский экономический район Азербайджана как "территорию Нагорного Карабаха".

Заявляем о недопустимости упоминания Карабахского экономического района как "Нагорно-Карабахской территории".

Как сообщает Report , об этом говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

"Еще раз доводим до сведения командования российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, важность использования в соответствующих сообщениях правильных названий наших населенных пунктов, которые приведены в направленных им официальных документах.

Официальные названия азербайджанских населенных пунктов, упоминаемых в сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 27.11.2022 года, размещенного на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как "Мардакерт" и "Мартуни", - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно", - подчеркивает Министерство обороны Азербайджана.