Представитель АП: Минная проблема замедляет восстановительные работы на освобожденных территориях

Минная проблема замедляет восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях и мешает возвращению бывших вынужденных переселенцев на исконные земли.

Минная проблема замедляет восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях и мешает возвращению бывших вынужденных переселенцев на исконные земли.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы на презентации книги "Возрождение. Начало", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, Азербайджан в числе 10 самых загрязненных минами стран: "За время оккупации Армения установила на этих территориях более 1 миллиона мин. После Отечественной войны жертвами разрыва мин стали 300 человек. Сегодня разрушения и мины на освобожденных территориях - самые большие проблемы, с которыми сталкивается наша страна".

Представитель Администрации президента подчеркнул, что сегодня Карабах и Восточный Зангезур восстанавливаются.