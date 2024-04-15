Минная проблема Азербайджана обсуждена на международном симпозиуме

Проблема мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана обсуждена на 20-м Международном симпозиуме по минным угрозам, прошедшем в хорватском Цавтате.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

На мероприятии представители агентства выступили с докладом о проблеме наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана, масштабах массового загрязнения взрывными устройствами, препятствиях восстановительным и строительным работам и последующему возвращению бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории.

Сотрудники ANAMA затронули важность международного сотрудничества и поддержки в области разминирования.