О нас

Минная проблема Азербайджана обсуждена на международном симпозиуме

Минная проблема Азербайджана обсуждена на международном симпозиуме
Внутренняя политика
15 апреля 2024 г. 17:40
Минная проблема Азербайджана обсуждена на международном симпозиуме

Проблема мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана обсуждена на 20-м Международном симпозиуме по минным угрозам, прошедшем в хорватском Цавтате.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

На мероприятии представители агентства выступили с докладом о проблеме наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана, масштабах массового загрязнения взрывными устройствами, препятствиях восстановительным и строительным работам и последующему возвращению бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории.

Сотрудники ANAMA затронули важность международного сотрудничества и поддержки в области разминирования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's landmine problem discussed at international symposium
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın mina problemi beynəlxalq simpoziumda müzakirə olunub

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением по поводу обвинений итальянского борца
Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением по поводу обвинений итальянского борца
12 апреля 2024 г. 19:53
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
В Баку пройдут дожди, в горных регионах прогнозируется снег
В Баку пройдут дожди, в горных регионах прогнозируется снег
14 апреля 2024 г. 12:55
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
РФ осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
РФ осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
12 апреля 2024 г. 21:03
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi