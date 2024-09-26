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Минная проблема Азербайджана обсуждалась на заседании НАТО

Минная проблема Азербайджана обсуждалась на заседании НАТО Финансовая и техническая поддержка НАТО в решении минной проблемы в Азербайджане стала темой обсуждения на заседании Совета евроатлантического партнерства Альянса.
Внутренняя политика
26 сентября 2024 г. 13:59
Минная проблема Азербайджана обсуждалась на заседании НАТО

Финансовая и техническая поддержка НАТО в решении минной проблемы в Азербайджане стала темой обсуждения на заседании Совета евроатлантического партнерства Альянса.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), делегация во главе с заместителем председателя правления ANAMA Самиром Поладовым приняла участие в заседании специальной рабочей группы по легкому и стрелковому оружию и противоминной деятельности Комитета НАТО по партнерству и кооперативной безопасности.

В заседании с участием представителей стран-членов и партнеров НАТО, а также профильных структур Альянса обсуждалась проблема мин, с которой столкнулся Азербайджан, а также пути ее решения, поддержка в этой сфере со стороны различных государств и международных организаций, а также важность обмена опытом и перспективы будущего сотрудничества. Особо была отмечена необходимость скорейшего создания Фонда доверия Гарванд, который позволит очистить от мин 400 гектаров территории села Гарванд Агдамского района.

Делегация ANAMA представила презентацию, в которой были подробно рассмотрены гуманитарные, экономические и экологические последствия минной угрозы, с которой столкнулся Азербайджан.

В рамках заседания была организована фотовыставка, наглядно продемонстрировавшая масштабы минной проблемы в Азербайджане, а также процесс гуманитарного разминирования на освобожденных от оккупации территориях.

В рамках визита делегация ANAMA провела двусторонние встречи с заместителем помощника Генерального секретаря НАТО по операциям Б.Сан и директором отдела НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения Э.Лемос-Маниати. В ходе этих встреч обсуждались вопросы, касающиеся опыта Альянса в решении минной проблемы, а также финансовой и технической поддержки, которую НАТО может оказать нашей стране в этой области.

Кроме того, делегации ANAMA и НАТО посетили Люксембург, где находится Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA). В ходе визита были проведены обсуждения, направленные на обмен опытом с НАТО в области разминирования, изучение современных технологий и применение новых методов.

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Версия на английском языке ФотоNATO discusses Azerbaijan's landmine problem and potential solutions
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın mina problemi NATO-da müzakirə edilib

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