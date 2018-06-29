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    Министру внутренних дел Нахчывана и начальнику управления МВД присвоены звания

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских и высших специальных званий офицерам министерства внутренних дел Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие воинские и высшие специальные звания присвоены следующим офицерам министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

    высшее воинское звание генерал-лейтенанта

    генерал-майору Фазилю Нариман оглу Алекберову

    высшее специальное звание генерал-майора полиции

    полковнику Гейдару Тейюб оглу Гейдарову

    Отметим, что Ф.Алекберов занимает должность министра внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики, а Г.Гейдаров - начальника Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД. 

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