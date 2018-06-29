Министру внутренних дел Нахчывана и начальнику управления МВД присвоены звания

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских и высших специальных званий офицерам министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие воинские и высшие специальные звания присвоены следующим офицерам министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:
высшее воинское звание генерал-лейтенанта
генерал-майору Фазилю Нариман оглу Алекберову
высшее специальное звание генерал-майора полиции
полковнику Гейдару Тейюб оглу Гейдарову
Отметим, что Ф.Алекберов занимает должность министра внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики, а Г.Гейдаров - начальника Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД.
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