Министр юстиции встретился с послом Ирана

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Министр юстиции Фикрет Мамедов встретился с новоназначенным послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Джавадом Джахангирзаде.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на встрече, где было отмечено о дружественном и взаимовыгодном сотрудничестве между Азербайджаном и Ираном, была отмечена особая роль глав государств в укреплении двусторонних отношений, выражено удовлетворение успешным развитием связей и пр. Здесь также коснулись вопросов расширения взаимной деятельности между органами юстиции двух стран, создания рабочих групп для проведения экспертами периодических консультаций, юридической помощи и др. вопросов.