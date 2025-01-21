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Министр юстиции встретился с победителями конкурса Yüksəliş

Министр юстиции встретился с победителями конкурса Yüksəliş
Внутренняя политика
21 января 2025 г. 17:25
Министр юстиции встретился с победителями конкурса Yüksəliş

Министр юстиции Фарид Ахмедов провел встречу с победителями четвертого конкурса Yüksəliş ("Восхождение").

Как сообщает Report, во встрече приняли участие заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента, председатель Организационного комитета конкурса Фарах Алиева, а также заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев.

Ахмедов поздравил победителей конкурса и пожелал им успехов в будущей карьере. Он отметил, что конкурс Yüksəliş играет важную роль в выявлении талантливых и профессиональных кадров в государственном управлении. На встрече было подчеркнуто, что знания и навыки, приобретенные победителями, являются важным фактором для устойчивого развития страны.

Участники встречи также обсудили предстоящие задачи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Əhmədov “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

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