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Министр юстиции встретился с Генпрокурором Королевства Саудовская Аравия

Министр юстиции встретился с Генпрокурором Королевства Саудовская Аравия 12 мая министр юстиции Фикрет Мамедов встретился с делегацией во главе с Генеральным прокурором Королевства Саудовская Аравия шейхом Саудом бин Абдуллой Аль Муаджибом, находящимся с визитом в Азербайджане.
Внутренняя политика
12 мая 2022 г. 17:18
Министр юстиции встретился с Генпрокурором Королевства Саудовская Аравия

12 мая министр юстиции Фикрет Мамедов встретился с делегацией во главе с Генеральным прокурором Королевства Саудовская Аравия шейхом Саудом бин Абдуллой Аль Муаджибом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Шейх Сауд бин Абдулла аль Муаджиб сказал, что отношения между лидерами двух стран дают мощный толчок развитию связей между нашими государствами.

На встрече состоялся обмен мнениями о реформах в сфере юстиции и судебно-правовой сфере в обеих странах, было отмечено значение визитов делегаций с точки зрения обмена опытом.

Во встрече принял участие посол Саудовской Аравии в Азербайджане Хамед бин Абдалла бин Сауд бин Худейр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏdliyyə naziri Səudiyyə Ərəbistanının Baş prokuroru ilə görüşüb

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