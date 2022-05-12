Министр юстиции встретился с Генпрокурором Королевства Саудовская Аравия

12 мая министр юстиции Фикрет Мамедов встретился с делегацией во главе с Генеральным прокурором Королевства Саудовская Аравия шейхом Саудом бин Абдуллой Аль Муаджибом, находящимся с визитом в Азербайджане.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.
Шейх Сауд бин Абдулла аль Муаджиб сказал, что отношения между лидерами двух стран дают мощный толчок развитию связей между нашими государствами.
На встрече состоялся обмен мнениями о реформах в сфере юстиции и судебно-правовой сфере в обеих странах, было отмечено значение визитов делегаций с точки зрения обмена опытом.
Во встрече принял участие посол Саудовской Аравии в Азербайджане Хамед бин Абдалла бин Сауд бин Худейр.