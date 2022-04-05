Министр юстиции: Судейский корпус Азербайджана обновлен на 75%

"В результате прозрачного отбора судей судейский корпус обновлен на 75%. Совет Европы и Европейский союз оценили это как пример".

"В результате прозрачного отбора судей, оцененный Советом Европы и Европейским союзом как образцовый, судейский корпус обновлен на 75%".

Как сообщает Report, об этом министр юстиции Фикрет Мамедов сказал на церемонии представления Плана деятельности Совета Европы для Азербайджана на 2022-2025 годы.

"Отрадно, что среди судей преобладает молодежь. С точки зрения гендерного равноправия число женщин значительно выросло.

Модернизация судейской инфраструктуры и создание высокотехнологичных судов находится в центре нашего внимания. Совместно со Всемирным банком в столице и регионах сданы в эксплуатацию 35 современных зданий и комплектов, из которых только 11 сданы в прошлом году. Все они оснащены системой "электронный суд". Кстати, применяемая в Азербайджане система электронного суда играет большую роль в усовершенствовании и повышении прозрачности деятельности судов", - подчеркнул министр.