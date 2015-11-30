Министр юстиции: Неэтичное поведение судей и другие негативы недопустимы

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке министерства юстиции, Верховного суда и Судебно-правового совета в Шекинском судебном комплексе прошло региональное совещание.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

Согласно информации, на мероприятии участвовали члены Судебно-правового совета, Верховного суда, председатели и судьи апелляционных судов Шеки, Ширвана, Гянджи и входящих в их юрисдикцию судов первой инстанции, руководители судейских ассоциаций, работники юстиции, адвокаты, представители гражданского общества и печати.

Выступивший с докладом министр юстиции, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов перечислил проблемы и недочеты, отметил важность ликвидации волокитства и устранения нарушений, создающих почву для коррупции. Министр заявил о недопустимости неэтичного поведения и других негативов и подчеркнул важность построения деятельности на уровне требований руководства страны.

Затем мероприятие продолжилось семинаром на тему "Вопросы применения судебного опыта и электронного суда". После семинара участники ознакомились с условиями, созданными в Шекинском судебном комплексе, системами электронного управления, а также с культурно-историческими памятниками Шеки, объявленного ТЮРКСОЙ "Столицей тюркского мира на 2016 год".