Министр юстиции Азербайджана встретился с коллегой из Пакистана

Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов в рамках визита в Узбекистан провел встречу с министром юстиции Пакистана Азамом Назиром Тарером.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство юстиции.

Стороны обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами, а также перспективы сотрудничества в правовой сфере.

Ахмедов подчеркнул важность взаимных визитов глав государств и напомнил о недавнем участии премьер-министра Пакистана в саммите в Лачыне. Тарер, в свою очередь, выразил намерение посетить Баку в ближайшие месяцы.