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Министр юстиции Азербайджана встретился с коллегой из Пакистана

Министр юстиции Азербайджана встретился с коллегой из Пакистана
Внутренняя политика
30 мая 2025 г. 10:27
Министр юстиции Азербайджана встретился с коллегой из Пакистана

Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов в рамках визита в Узбекистан провел встречу с министром юстиции Пакистана Азамом Назиром Тарером.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство юстиции.

Стороны обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами, а также перспективы сотрудничества в правовой сфере.

Ахмедов подчеркнул важность взаимных визитов глав государств и напомнил о недавнем участии премьер-министра Пакистана в саммите в Лачыне. Тарер, в свою очередь, выразил намерение посетить Баку в ближайшие месяцы.

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Версия на английском языке Justice ministers of Azerbaijan and Pakistan mull cooperation
Версия на азербайджанском языке Fərid Əhmədov Pakistanın hüquq və ədliyyə naziri Azam Nazir Tarar ilə görüşüb

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