Министр: Все социальные гарантии в отношении шехидов будут своевременно выполнены

”Все социальные гарантии, касающиеся семей погибших и раненых азербайджанских военнослужащих, в ходе локальных антитеррористических мероприятий, будут своевременно выполнены".

”Все социальные гарантии, касающиеся семей погибших и раненых азербайджанских военнослужащих, в ходе локальных антитеррористических мероприятий, будут своевременно выполнены".

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев.

По его словам, будут осуществляться как единовременные выплаты, пособия и пенсионные выплаты, так и их жилищное, автомобильное обеспечение и другие меры, определенные законодательством: “Соответствующие органы министерства уже начали встречи с семьями и помогают собирать соответствующие документы”.