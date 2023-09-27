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Министр: Все социальные гарантии в отношении шехидов будут своевременно выполнены

Министр: Все социальные гарантии в отношении шехидов будут своевременно выполнены ”Все социальные гарантии, касающиеся семей погибших и раненых азербайджанских военнослужащих, в ходе локальных антитеррористических мероприятий, будут своевременно выполнены".
Внутренняя политика
27 сентября 2023 г. 14:25
Министр: Все социальные гарантии в отношении шехидов будут своевременно выполнены

”Все социальные гарантии, касающиеся семей погибших и раненых азербайджанских военнослужащих, в ходе локальных антитеррористических мероприятий, будут своевременно выполнены".

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев.

По его словам, будут осуществляться как единовременные выплаты, пособия и пенсионные выплаты, так и их жилищное, автомобильное обеспечение и другие меры, определенные законодательством: “Соответствующие органы министерства уже начали встречи с семьями и помогают собирать соответствующие документы”.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Antiterror tədbirlərində şəhid olanlarla bağlı bütün sosial təminatlar vaxtında icra olunacaq"

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