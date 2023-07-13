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Министр: Возрождение Агдама, Карабаха - цель номер один

Министр: Возрождение Агдама, Карабаха - цель номер один Как сказал президент Ильхам Алиев, цель номер один Азербайджана - восстановить, возродить Агдам, Карабах, быстро и в короткие сроки превратить его в прекрасное место жительства для наших вынужденных переселенцев и беженцев, которые много лет живут в тоске
Внутренняя политика
13 июля 2023 г. 16:46
Министр: Возрождение Агдама, Карабаха - цель номер один

Как сказал президент Ильхам Алиев, цель номер один Азербайджана - восстановить, возродить Агдам, Карабах, быстро и в короткие сроки превратить его в прекрасное место жительства для наших вынужденных переселенцев и беженцев, которые много лет живут в тоске по родине.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на мероприятии под названием "Возрождение Агдама“ в конференц-центре в городе Агдам.

"Два дня назад президент Ильхам Алиев сделал очень важные заявления о результатах социально-экономического развития нашей страны за первые шесть месяцев 2023 года. Заявления заключались в том, что азербайджанское государство имеет огромный потенциал. Азербайджанское государство способно восстановить наш Карабах по самым высоким стандартам, сделает это быстро, качественно. Азербайджанское государство не пожалеет ресурсов, сколько бы не потребовалось. Это позволяет социально-экономическое развитие нашей страны в 2023 году. Был вновь пересмотрен госбюджет. Как отметил президент, абсолютная часть прироста государственного бюджета в 3,1 миллиарда манатов будет направлена на возрождение Карабаха и строительство армии”, - отметил министр иностранных дел.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ağdamın, Qarabağın dirçəldilməsi ölkəmizin bir nömrəli məqsədidir"

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