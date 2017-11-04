Министр внутренних дел Молдовы посетит Азербайджан

Кишинев. 4 ноября. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Молдовы Александру Жиздан 15-16 ноября посетит с официальным визитом Азербайджан.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом министр внутренних дел Молдовы А. Жиздан сообщил на встрече с послом Азербайджана в Молдове Гудси Османовым.

Говоря об имеющихся между двумя странами дружеских и партнерских отношениях, А. Жиздан добавил, что впервые за 26 лет министр внутренних дел Молдовы совершит официальный визит в Азербайджан. Глава ведомства также отметил, что в вопросе обеспечения безопасности страны для Молдовы интересен опыт Азербайджана.

Г. Османов выразил министру благодарность за приятные слова об Азербайджане и теплое отношение к нашей стране. Дипломат особо отметил стабильность и спокойствие в Молдове, оценив это как успешную работу министерства. В то же время посол выразил надежду, что ожидающийся в ближайшие дни визит в Азербайджан А. Жиздана послужит более активному развитию отношений между двумя странами.

В ходе встречи также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.