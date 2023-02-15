Министр: Верховный суд Азербайджана активно участвует в регулировании всех вопросов

Верховный суд Азербайджана активно участвует в регулировании всех вопросов, связанных с судебной деятельностью.

Верховный суд Азербайджана активно участвует в регулировании всех вопросов, связанных с судебной деятельностью.

Как сообщает Report, об этом в статье, опубликованной в газете "Халг" отметил министр юстиции Азербайджана, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов.

"Так, председатель Верховного суда и двое судей, будучи членами Судебно-правового совета, а также еще двое судей как члены Комитета по отбору судей, принимают непосредственное участие в принятии всех решений в данной сфере.

В то же время Верховный суд играет важную роль в повышении чувства ответственности судей, проявляет принципиальную позицию в предотвращении судебных ошибок, инициирует дисциплинарное производство в случае грубых нарушений, принимает и иные меры", - подчеркнул министр.