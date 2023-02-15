О нас

Министр: Верховный суд Азербайджана активно участвует в регулировании всех вопросов

Министр: Верховный суд Азербайджана активно участвует в регулировании всех вопросов Верховный суд Азербайджана активно участвует в регулировании всех вопросов, связанных с судебной деятельностью.
Внутренняя политика
15 февраля 2023 г. 07:09
Министр: Верховный суд Азербайджана активно участвует в регулировании всех вопросов

Верховный суд Азербайджана активно участвует в регулировании всех вопросов, связанных с судебной деятельностью.

Как сообщает Report, об этом в статье, опубликованной в газете "Халг" отметил министр юстиции Азербайджана, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов.

"Так, председатель Верховного суда и двое судей, будучи членами Судебно-правового совета, а также еще двое судей как члены Комитета по отбору судей, принимают непосредственное участие в принятии всех решений в данной сфере.

В то же время Верховный суд играет важную роль в повышении чувства ответственности судей, проявляет принципиальную позицию в предотвращении судебных ошибок, инициирует дисциплинарное производство в случае грубых нарушений, принимает и иные меры", - подчеркнул министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ədliyyə naziri: “Ali Məhkəmə bu sahədəki bütün məsələlərin tənzimlənməsində fəal iştirak edir”

Самое важное

Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
14 февраля 2023 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
14 февраля 2023 г. 15:00
Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
ФотоCостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
13 февраля 2023 г. 20:45
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
13 февраля 2023 г. 10:01
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi