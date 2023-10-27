Министр: В Азербайджане в этом году обезврежено 178 преступных групп

В Азербайджане в этом году обезврежено 178 преступных групп, в состав которых входили 466 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

В Азербайджане в этом году обезврежено 178 преступных групп, в состав которых входили 466 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов сказал 27 октября на заседании коллегии Министерства внутренних дел в онлайн-формате, посвященном обсуждению итогов работы за 9 месяцев текущего года.

Он отметил, что арестовано 83,3% разыскиваемых лиц. Возмещено 79% материального ущерба, причиненного гражданам в результате совершенных преступлений.