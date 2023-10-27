О нас

Министр: В Азербайджане в этом году обезврежено 178 преступных групп

Министр: В Азербайджане в этом году обезврежено 178 преступных групп В Азербайджане в этом году обезврежено 178 преступных групп, в состав которых входили 466 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
Внутренняя политика
27 октября 2023 г. 18:45
Министр: В Азербайджане в этом году обезврежено 178 преступных групп

В Азербайджане в этом году обезврежено 178 преступных групп, в состав которых входили 466 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов сказал 27 октября на заседании коллегии Министерства внутренних дел в онлайн-формате, посвященном обсуждению итогов работы за 9 месяцев текущего года.

Он отметил, что арестовано 83,3% разыскиваемых лиц. Возмещено 79% материального ущерба, причиненного гражданам в результате совершенных преступлений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNazir: "Bu il 178 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib"

Самое важное

Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
27 октября 2023 г. 20:47
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
27 октября 2023 г. 18:37
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
В Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
ФотоВ Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
27 октября 2023 г. 09:59
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
27 октября 2023 г. 09:00
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
26 октября 2023 г. 19:12
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
26 октября 2023 г. 16:49
Ильхам Алиев: Общий объем инвестиций в Азербайджан превысил 300 млрд долларов
Ильхам Алиев: Общий объем инвестиций в Азербайджан превысил 300 млрд долларов
26 октября 2023 г. 16:31
Президент: Азербайджан переходит к зеленой повестке дня, это осознанный выбор
Президент: Азербайджан переходит к "зеленой" повестке дня, это осознанный выбор
26 октября 2023 г. 16:25
Общественное объединение обратилось к мировым организациям в связи с животными, пострадавшими от мин на освобожденных территориях
Общественное объединение обратилось к мировым организациям в связи с животными, пострадавшими от мин на освобожденных территориях
26 октября 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi