​Министр: В Азербайджане обезврежено более 4 тыс. преступных групп и группировок

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ За последние 12 лет количество преступлений, приходящихся на каждые 100 тыс. человек населения страны, составляет 233, что заметно уступает данному показателю в большинстве стран мира.

За это время в среднем процент раскрытых за год преступлений составил 88%, было обезврежено более 4 тыс. преступных группировок, задержано и передано следственным и судебным органам около 41 тыс. лиц, объявленных в розыск. Также было конфисковано 13. тыс. единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия".

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов, выступая на мероприятии, прошедшем в Полицейской академии по случаю профессионального праздника работников органов полиции.

По его словам, Азербайджан является одним из передовых стран в области охраны общественного порядка и стабильности.

Министр отметил, что в результате проведенных целенаправленных и профилактических мероприятий 89% зарегистрированных правонарушений составили не представляющие особую общественную угрозу и не особо тяжкие противозаконные действия, и лишь 11% приходится на долю тяжких и особо тяжких преступлений: "В 2014 году и за первое полугодие текущего года было рассмотрено 65 тыс. заявлений и жалоб, руководителями министерства и структурными службами в столице и регионах страны было принято около 5 тыс. граждан.

По всем обращениям в соответствии с законодательством приняты необходимые меры, проведенные всесторонние реформы создали возможность для надежной защиты законных интересов граждан, пресекли угрозу инновационных преступлений и транснациональной организованной преступности".