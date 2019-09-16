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Министр: Статистика умышленных убийств сократилась на 13,8%

Министр: Статистика умышленных убийств сократилась на 13,8%

"За первые восемь месяцев этого года задачи правоохранительных органов по обеспечению общественной безопасности были полностью выполнены, а также удалось сохранить положительные результаты, достигнутые в борьбе с преступностью и защите прав и свобод человека".

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии заявил министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов

По его словам, по сравнению с соответствующим  периодом прошлого года, за 8 месяцев этого года статистика умышленных убийств сократилась на 13,8%, попыток убийства - на 18,5, умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью - 1,8, преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, - 7,5% и пр. 

Кроме того, отмечается о высоком показателе раскрытых преступлений. 

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