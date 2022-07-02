Министр: Полиция продолжает службу на освобожденных территориях Азербайджана

Полиция и Внутренние войска с большой решимостью и профессионализмом продолжают свою почетную службу на освобожденных территориях Азербайджана.

Полиция и внутренние войска с большой решимостью и профессионализмом продолжают свою почетную службу на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов во время выступления в Полицейской академии МВД на торжественной церемонии, посвященной Дню полиции Азербайджана и завершению 2021-2022 учебного года.

Акцентировав внимание на новых реалиях в регионе после победы Азербайджана в Отечественной войне, Вилаят Эйвазов отметил, что первые шаги по "Великому возвращению" уже сделаны, деятельность органов полиции адаптирована к возникшей ситуации для обеспечения надежной охраны стратегических и жизненно важных объектов на освобожденных территориях и правопорядка и безопасности в целом.

Министр отметил, что в преддверии профессионального праздника глава государства наградил 26 сотрудников полиции государственными наградами, а четырем руководящим сотрудникам присвоены высшие звания. Вилаят Эйвазов назвал это проявлением внимания президента Азербайджана к личному составу МВД.