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    Министр: С будущего учебного года в суммативы для учащихся младших классов внесут изменения

    © Report

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "С будущего учебного года в малые и большие суммативы для учащихся младших классов внесут изменения".

    Как сообщает Report, об этом на заседании комитета науки и образования Милли Меджлиса заявил министр образования Джейхун Байрамов.

    Он отметил, что совместно с Институтом образования при министерстве образования в этом направлении ведутся работы, исследования: 

    "Полагаю, в частности, для учащихся младшей возрастной группы будет подразумеваться ряд изменений в малые и большие суммативы".

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