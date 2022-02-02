Министр рассказал о Молодежном форуме

"Сегодня мы отмечаем 25-летие со дня учреждения Дня молодежи. В рамках праздника была объявлена "Неделя молодежи". В течение недели проведены различные мероприятия. А сегодня состоялся Молодежный форум, посвященный 25-летию Дня азербайджанской молодежи".

"Сегодня мы отмечаем 25-летие со дня учреждения Дня молодежи. В рамках праздника была объявлена "Неделя молодежи". В течение недели проведены различные мероприятия. А сегодня состоялся Молодежный форум, посвященный 25-летию Дня азербайджанской молодежи".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

По его словам, в форуме принимают участие молодые люди из разных регионов Азербайджана, представляющие различные сферы: "В первой половине дня господин президент принял участие в форуме. Состоялась очень интересная встреча. Хотя молодежь была взволнована, она давно ждала этого дня. Во второй половине дня мы пригласили интересных людей из разных сфер. В конце дня вместе с молодежью мы посетим Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов. Я поздравляю молодежь с этим днем".