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Министр: Причина крушения самолета AZAL будет названа по итогам заключений экспертов

Министр: Причина крушения самолета AZAL будет названа по итогам заключений экспертов В связи с авиакатастрофой казахстанская сторона создала оперативно-следственную группу. В то же время на месте происшествия работают эксперты Генеральной прокуратуры и Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.
Внутренняя политика
26 декабря 2024 г. 01:26
Министр: Причина крушения самолета AZAL будет названа по итогам заключений экспертов

В связи с авиакатастрофой казахстанская сторона создала оперативно-следственную группу. В то же время на месте происшествия работают эксперты Генеральной прокуратуры и Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил глава азербайджанского МЧС Кямаледдин Гейдаров по возвращении из Актау.

"Разумеется, причина крушения будет названа по итогам заключений экспертов", - добавил министр.

Отметим, что министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров навестили в Казахстане граждан Азербайджана, выживших в авиакатастрофе. Главы ведомств поинтересовались состоянием здоровья раненых, проходящих лечение в больницах Актау.

Министры в беседе с пострадавшими уточнили обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации на борту самолета и возможные причины крушения.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Ekspertlərin verdiyi qərardan sonra təyyarə qəzasının səbəbi ilə bağlı açıqlama veriləcək

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