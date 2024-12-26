Министр: Причина крушения самолета AZAL будет названа по итогам заключений экспертов

В связи с авиакатастрофой казахстанская сторона создала оперативно-следственную группу. В то же время на месте происшествия работают эксперты Генеральной прокуратуры и Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.

В связи с авиакатастрофой казахстанская сторона создала оперативно-следственную группу. В то же время на месте происшествия работают эксперты Генеральной прокуратуры и Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.

Как передает Report , об этом заявил глава азербайджанского МЧС Кямаледдин Гейдаров по возвращении из Актау.

"Разумеется, причина крушения будет названа по итогам заключений экспертов", - добавил министр.

Отметим, что министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров навестили в Казахстане граждан Азербайджана, выживших в авиакатастрофе. Главы ведомств поинтересовались состоянием здоровья раненых, проходящих лечение в больницах Актау.

Министры в беседе с пострадавшими уточнили обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации на борту самолета и возможные причины крушения.