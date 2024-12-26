Министр: Причина крушения самолета AZAL будет названа по итогам заключений экспертов

В связи с авиакатастрофой казахстанская сторона создала оперативно-следственную группу. В то же время на месте происшествия работают эксперты Генеральной прокуратуры и Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.
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"Разумеется, причина крушения будет названа по итогам заключений экспертов", - добавил министр.
Отметим, что министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров навестили в Казахстане граждан Азербайджана, выживших в авиакатастрофе. Главы ведомств поинтересовались состоянием здоровья раненых, проходящих лечение в больницах Актау.
Министры в беседе с пострадавшими уточнили обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации на борту самолета и возможные причины крушения.