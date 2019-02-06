Министр: Президент поручил устранить последствия землетрясения

Шемаха. 6 февраля. REPORT.AZ/ "В связи с землетрясением в "колл-центр 112" МЧС поступило 73 обращения из 4 районов".

Как сообщает командированный в зону землетрясения корреспондент ширванского бюро Report, об этом журналистам заявил министр по чрезвычайным ситуациям Кемаледдин Гейдаров.

Он сообщил, что во время землетрясения не было смертельных случаев: "Всего лишь 3 человека запаниковали и пострадали при попытке покинуть место происшествия. У двоих из них сломаны ноги, у одного – рука. Сейчас лечение этих лиц продолжается. В целом, очень хорошо, что при таком стихийном бедствии последствия мизерны, а потери отсутствуют. Ни в одном доме не зафиксировано больших обрушений. Только на стенах домов внутри и снаружи появились трещины и произошло обсыпание".

По словам министра, президент Ильхам Алиев поручил устранить последствия землетрясения: "По поручению главы страны совместно с районными комиссиями МЧС будут проведены работы в Агсуинском, Исмаиллинском и Шемахинском районах. По поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в этом деле активно примут участие добровольцы Фонда Гейдара Алиева. Жители Шемахи не впали в панику, были спокойны, население не испугалось. Сотрудники районной исполнительной власти также своевременно помогли жителям и создали условия для размещения в необходимых местах.

Жильцы, дома которых пришли в аварийное состояние, будут временно переселены в другие дома. Государство поможет провести ремонт и восстановить дома".