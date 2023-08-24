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Министр: После Отечественной войны жертвами мин стали около 300 азербайджанцев

Министр: После Отечественной войны жертвами мин стали около 300 азербайджанцев После Отечественной войны жертвами мин стали около 300 азербайджанцев.
Внутренняя политика
24 августа 2023 г. 18:08
Министр: После Отечественной войны жертвами мин стали около 300 азербайджанцев

После Отечественной войны жертвами мин стали около 300 азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Бельгии Хаджой Лабиб в Баку.

Министр отметил, что проинформировал главу МИД Бельгии о минной проблеме на освобожденных территориях, о новых возможностях, появившихся в регионе после обеспечения территориальной целостности нашей страны.

Он также подчеркнул, что предпринимаемые в направлении мира шаги являются инициативой президента Азербайджана, и что предварительный проект мирного соглашения был подготовлен и представлен в октябре 2022 года.

"Согласно нормам и принципам международного права, уважение территориальной целостности и суверенитета стран имеет важное значение. Азербайджан предпринимает все необходимые шаги в этом направлении", - добавил Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Vətən müharibəsindən sonra 300-ə qədər azərbaycanlı mina qurbanı olub"

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