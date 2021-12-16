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Министр: Переданные армянами карты минных полей не точны

Министр: Переданные армянами карты минных полей не точны 10:20
Внутренняя политика
16 декабря 2021 г. 10:56
Министр: Переданные армянами карты минных полей не точны

Сейчас на освобожденных территориях ведутся созидательные работы.

Как передает Report, об этом министр по чрезвычайным ситуациям Кемаледдин Гейдаров сказал журналистам.

Министр отметил, что Азербайджан восстановил территориальную целостность: "За 44 дня был положен конец варварской оккупации. Сейчас раскрываются факты зверств, которые они совершали в 90-х годах прошлого века. А переданные ими карты минных полей - не точные".

Министр также заявил, что по поручению президента Ильхама Алиева создан отряд в связи с работами по разминированию, закуплено оборудование, готовятся специальные собаки.

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Версия на английском языке Minister: Mine maps provided by Armenia are not accurate
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ermənistanın verdiyi mina xəritələri tam dəqiq deyil"

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