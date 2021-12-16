Министр: Переданные армянами карты минных полей не точны

10:20

Сейчас на освобожденных территориях ведутся созидательные работы.

Как передает Report, об этом министр по чрезвычайным ситуациям Кемаледдин Гейдаров сказал журналистам.

Министр отметил, что Азербайджан восстановил территориальную целостность: "За 44 дня был положен конец варварской оккупации. Сейчас раскрываются факты зверств, которые они совершали в 90-х годах прошлого века. А переданные ими карты минных полей - не точные".

Министр также заявил, что по поручению президента Ильхама Алиева создан отряд в связи с работами по разминированию, закуплено оборудование, готовятся специальные собаки.