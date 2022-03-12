Министр объявил о целях нового предложения Азербайджана Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов объявил цели предложения Баку Армении, состоящего из пяти пунктов.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов объявил цели предложений Баку Армении, состоящего из пяти пунктов.

Как сообщает турецкое бюро Report, министр заявил журналистам, что Азербайджан предлагает Армении начать работу над мирным соглашением.

"Азербайджан является ответственным участником международных отношений. Мы заинтересованы как в развитии двусторонних отношений, так и в налаживании отношений между соседними странами для обеспечения мира, развития и прогресса в регионе в широком смысле. Нынешняя ситуация, то есть фактическое отсутствие связей, продолжающаяся напряженность между странами, не приносит пользы ни Азербайджану, ни Армении, ни региону. Исходя из этого Азербайджан предпринял этот шаг. В течении почти года Азербайджан не получил конкретного ответа от Армении. Поэтому Азербайджан сделал очередной шаг в этом направлении и продемонстрировал свои добрые намерения", - сказал министр.