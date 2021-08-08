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Министр обороны посетил военные части, дислоцированные в Кяльбаджарском и Лачинском районах

Министр обороны посетил военные части, дислоцированные в Кяльбаджарском и Лачинском районах По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по улучшению служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.
Внутренняя политика
8 августа 2021 г. 10:10
Министр обороны посетил военные части, дислоцированные в Кяльбаджарском и Лачинском районах

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по улучшению служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Руководство Министерства обороны осмотрело капитально отремонтированные воинские части, дислоцированные на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов. Сначала Министр обороны проверил уровень боеготовности танковых подразделений и поинтересовался созданными здесь условиями для военнослужащих.

Было доложено, что в воинской части созданы все необходимые условия для службы личного состава.
Затем руководство Министерства обороны посетило другие воинские части, дислоцированные на указанных территориях.

Отмечалось, что воинские части оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем. В целях улучшения условий службы личного состава сданы в эксплуатацию оружейные комнаты, казармы, столовые, кухни, медпункты, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы. С целью бесперебойного электроснабжения территории установлены генераторы.

Встретившись с личным составом, Министр обороны вновь довел до внимания военнослужащих историческую значимость победы, одержанной в Отечественной войне под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, и пожелал им успехов на службе. В заключение Министр обороны дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Defense Minister visits military units in liberated Kalbajar, Lachin districts
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə naziri Kəlbəcər və Laçındakı hərbi hissələrdə olub

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