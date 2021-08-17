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Министр оборонной промышленности Азербайджана встретился с турецким коллегой

Министр оборонной промышленности Азербайджана встретился с турецким коллегой На международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021 в Стамбуле состоялась встреча между министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым и главой управления оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.
Внутренняя политика
17 августа 2021 г. 17:33
Министр оборонной промышленности Азербайджана встретился с турецким коллегой

На международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021 в Стамбуле состоялась встреча между министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым и главой управления оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе встречи стороны провели обмен мнениями о перспективах военно-технического сотрудничества между странами и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Встреча прошла в конструктивной обстановке, в атмосфере взаимопонимания.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Industry Minister meets with his Turkish counterpart
Версия на азербайджанском языке Mədət Quliyev türkiyəli həmkarı ilə görüşüb

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