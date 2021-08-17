Министр оборонной промышленности Азербайджана встретился с турецким коллегой

На международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021 в Стамбуле состоялась встреча между министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым и главой управления оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

На международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021 в Стамбуле состоялась встреча между министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым и главой управления оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе встречи стороны провели обмен мнениями о перспективах военно-технического сотрудничества между странами и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Встреча прошла в конструктивной обстановке, в атмосфере взаимопонимания.