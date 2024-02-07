Министр науки и образования проголосовал на внеочередных президентских выборах

Министр науки и образования Эмин Амруллаев проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, он воспользовался избирательным правом на участке №20 Низаминского первого избирательного округа №24.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.