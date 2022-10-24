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Министр: Мы уделяем постоянное внимание развитию молодежи

Министр: Мы уделяем постоянное внимание развитию молодежи Министерство молодежи и спорта уделяет внимание развитию молодежи.
Внутренняя политика
24 октября 2022 г. 10:54
Министр: Мы уделяем постоянное внимание развитию молодежи

Министерство молодежи и спорта уделяет постоянное внимание развитию молодежи.

Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в ходе выступления на Национальном кулинарном конгрессе.

По его словам, молодежь играет важную роль в общественно-политической жизни страны: "Сегодня важным вопросом является привлечение молодых людей к профессиональному образованию. Молодежь считается носителем национальных моральных ценностей. Приятно видеть участие молодых людей в сохранении нашей национальной кухни".

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Версия на английском языке Minister: We pay constant attention to youth development
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Gənclərin inkişafını diqqətdə saxlayırıq"

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