Министр: Азербайджан и Турция снимут многосерийный фильм об Отечественной войне

Государство осуществляет системные меры по восстановлению культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Государство осуществляет системные меры по восстановлению культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Анар Керимов, выступая на международной конференции, посвященной первой годовщине подписания Шушинской декларации.

Министр отметил, что братская Турция также оказывает поддержку этому процессу.

Он сказал, что выбор города Шуши в 2023 году культурной столицей тюркского мира также говорит о значимости, которую тюркские народы придают этому древнему городу.

Отметив, что Азербайджан и Турция начали активное сотрудничество и в области кино, министр сказал, что начались съемки многосерийного фильма об Отечественной войне. Cъемки фильма планируется завершить к концу этого года.