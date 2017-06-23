Министр: Количество решений, вынесенных Европейским судом относительно Азербайджана, по сравнению с другими странами намного меньше

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "Исполнению решений Европейского суда придается особое значение. Должен отметить, что эти решения, прежде всего, принимаются в качестве источника дальнейшего усовершенствования и развития правовой системы, надежного обеспечения прав человека. Прецедентное право Европейского суда способствуют именно этому".

Как сообщает Report, об этом сказал министр юстиции, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов в интервью Азертадж.

Он отметил, что число решений, вынесенных Европейским судом относительно Азербайджана по сравнению с другими странами намного меньше: "Так, в 2016 году всего было принято 16 решений относительно Азербайджана. Хотя относительно Болгарии принято 33, Венгрии - 40, Греции - 41 решение, и эти страны приблизительно равны с Азербайджаном по численности населения. В целом, если обратить внимание на деятельность суда, то можно увидеть, что примерно половина всех принятых решений связаны с 4-мя странами: Россией, Украиной, Турцией и Румынией.

Можно сказать, что количество жалоб, поступающих из Азербайджана в Европейский суд, в 2 раза меньше общего показателя по Европе. Так, в Европе на 10 тыс. населения в среднем приходится 0,64 жалобы, по Азербайджану этот показатель составляет 0,34 жалобы. По сравнению с нашей страной из других государств, в том числе членов Европейского Союза поступило больше жалоб: из Венгрии в 16 раз, Румынии в 12 раз, а также из Боснии и Герцеговины в 8 раз.

Но это вовсе не создает у нас чувство спокойствия, решительно продолжается работа по изучению и применению Европейской Конвенции и судебных прецедентов во имя развития правовой системы".