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Министр: Израиль приветствует восстановление территориальной целостности Азербайджана

Министр: Израиль приветствует восстановление территориальной целостности Азербайджана "Израиль всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Мы приветствуем восстановление территориальной целостности вашей страны. Это очень важно".
Внутренняя политика
5 апреля 2022 г. 14:01
Министр: Израиль приветствует восстановление территориальной целостности Азербайджана

"Израиль всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Мы приветствуем восстановление территориальной целостности вашей страны. Это очень важно".

Как сообщает Report, об этом сопредседатель совместной Межправительственной азербайджано-израильской комиссии, министр туризма Израиля Йоэль Развозов сказал 5 апреля на приеме у президента Ильхама Алиева.

Он выразил надежду, что переговоры между Арменией и Азербайджаном пройдут успешно, что послужит укреплению стабильности в регионе.

Й.Развозов рассказал о заинтересованности израильских компаний принять участие в различных сферах на деоккупированных территориях, в том числе в сфере сельского хозяйства, умного города, энергетики, водоснабжения и др.

Министр туризма Израиля подчеркнул, что у Азербайджана имеется хороший имидж для бизнеса. Он отметил, что безопасная и гарантированная среда для бизнес-деятельности в нашей стране привлекательна для израильских компаний.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “İsrail Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını alqışlayır”

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