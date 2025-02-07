О нас

Министр финансов Сахиль Бабаев представлен коллективу

Министр финансов Сахиль Бабаев представлен коллективу Руководитель администрации президента Азербайджана Самир Нуриев представил коллективу новоназначенного министра финансов Сахиля Бабаева.
Внутренняя политика
7 февраля 2025 г. 15:52
Министр финансов Сахиль Бабаев представлен коллективу

Глава администрации президента Азербайджана Самир Нуриев представил коллективу Минфина новоназначенного министра Сахиля Бабаева.

Как сообщает Report, выступая на церемонии, Самир Нуриев отметил, что формирование и развитие современной финансовой системы в независимой Азербайджанской Республике неразрывно связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. После возвращения великого лидера к власти в начале 1990-х годов, как и во всех других сферах, была обеспечена стабильность в сфере экономики и финансов, в результате последовательных и целенаправленных реформ создана устойчивая финансовая система.

Нуриев сказал, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел большой путь развития. Благодаря проведенным экономическим реформам, обеспечению прозрачности, улучшению инвестиционного климата удалось достичь быстрого экономического роста и эффективного управления государственными финансами.

Самир Нуриев сообщил, что деятельность Министерства финансов, как органа, осуществляющего финансовую политику и организующего управление государственными финансами в Азербайджанской Республике, всегда находится под контролем президента Ильхама Алиева. Он довел до сведения поручения главы государства, связанные с задачами, стоящими перед ведомством, и выразил надежду, что для выполнения этих задач будут мобилизованы все возможности.

Глава администрации пожелал успехов новому министру финансов и всему коллективу в этой работе.

Напомним, президент Ильхам Алиев назначил Сахиля Бабаева министром финансов Азербайджана накануне, 6 февраля. До этого назначения Бабаев с 2018 года возглавлял Министерство труда и социальной защиты населения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri Sahil Babayev kollektivə təqdim edilib

Другие новости из категории

В Джебраиле простились с шехидом Первой Карабахской войны Мушфигом Гулиевым
ФотоВ Джебраиле простились с шехидом Первой Карабахской войны Мушфигом Гулиевым
7 февраля 2025 г. 14:39
В Евлахе простились с шехидом Первой Карабахской войны Тарланом Мамедовым
ФотоВ Евлахе простились с шехидом Первой Карабахской войны Тарланом Мамедовым
7 февраля 2025 г. 13:45
Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с непогодой
Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с непогодой
7 февраля 2025 г. 13:32
Создана клиника Карабахского университета
Создана клиника Карабахского университета
7 февраля 2025 г. 13:15
В Баку изменен временной режим светофоров на некоторых дорогах
В Баку изменен временной режим светофоров на некоторых дорогах
7 февраля 2025 г. 13:13
В Сальяне простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльшаном Тагиевым
ФотоВ Сальяне простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльшаном Тагиевым
7 февраля 2025 г. 13:01
В Азербайджан из Германии вернулись 45 человек в рамках соглашения о реадмиссии с ЕС
В Азербайджан из Германии вернулись 45 человек в рамках соглашения о реадмиссии с ЕС
7 февраля 2025 г. 09:57
Комиссия по борьбе с коррупцией обсудила прогресс в реализации рекомендаций GRECO
ФотоКомиссия по борьбе с коррупцией обсудила прогресс в реализации рекомендаций GRECO
6 февраля 2025 г. 18:35
В ЦИК рассмотрены обращения по муниципальным выборам
В ЦИК рассмотрены обращения по муниципальным выборам
6 февраля 2025 г. 17:23
Сахиль Бабаев назначен министром финансов
Сахиль Бабаев назначен министром финансов
6 февраля 2025 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi