Министр финансов Сахиль Бабаев представлен коллективу

Руководитель администрации президента Азербайджана Самир Нуриев представил коллективу новоназначенного министра финансов Сахиля Бабаева.

Глава администрации президента Азербайджана Самир Нуриев представил коллективу Минфина новоназначенного министра Сахиля Бабаева.

Как сообщает Report, выступая на церемонии, Самир Нуриев отметил, что формирование и развитие современной финансовой системы в независимой Азербайджанской Республике неразрывно связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. После возвращения великого лидера к власти в начале 1990-х годов, как и во всех других сферах, была обеспечена стабильность в сфере экономики и финансов, в результате последовательных и целенаправленных реформ создана устойчивая финансовая система.

Нуриев сказал, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел большой путь развития. Благодаря проведенным экономическим реформам, обеспечению прозрачности, улучшению инвестиционного климата удалось достичь быстрого экономического роста и эффективного управления государственными финансами.

Самир Нуриев сообщил, что деятельность Министерства финансов, как органа, осуществляющего финансовую политику и организующего управление государственными финансами в Азербайджанской Республике, всегда находится под контролем президента Ильхама Алиева. Он довел до сведения поручения главы государства, связанные с задачами, стоящими перед ведомством, и выразил надежду, что для выполнения этих задач будут мобилизованы все возможности.

Глава администрации пожелал успехов новому министру финансов и всему коллективу в этой работе.

Напомним, президент Ильхам Алиев назначил Сахиля Бабаева министром финансов Азербайджана накануне, 6 февраля. До этого назначения Бабаев с 2018 года возглавлял Министерство труда и социальной защиты населения.