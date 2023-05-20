Министр экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР освобожден от должности

Министр экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР освобожден от должности

Министр экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики Маис Абазер оглу Алиев и заместитель министра Бадал Гасанов освобождены от занимаемых должностей.

https://static.report.az/photo/094f61a0-03c3-306e-934e-1df57fe4f92e.jpg https://static.report.az/photo/094f61a0-03c3-306e-934e-1df57fe4f92e.jpg

Министр экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики Маис Абазер оглу Алиев и заместитель министра Бадал Гасанов освобождены от занимаемых должностей. Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующие распоряжения подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов. Другим распоряжением Ханлар Афтандил оглы Мустафаев назначен заместителем министра экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики. Ханлар Мустафаев также будет временно исполнять обязанности министра. Подпишитесь на наш Telegram канал