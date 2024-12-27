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Министр: Азербайджан воспользовался правом привлечь международных консультантов к расследованию авиакатастрофы

Министр: Азербайджан воспользовался правом привлечь международных консультантов к расследованию авиакатастрофы Азербайджан воспользовался своим правом привлечь международных консультантов к расследованию крушения самолета "Азербайджанских авиалиний".
Внутренняя политика
27 декабря 2024 г. 17:52
Министр: Азербайджан воспользовался правом привлечь международных консультантов к расследованию авиакатастрофы

Азербайджан воспользовался своим правом привлечь международных консультантов к расследованию крушения самолета "Азербайджанских авиалиний".

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

По его словам, самолет совершил наиболее оптимальную посадку: "В результате этого большинство пассажиров на борту были спасены. Азербайджан, используя свое право, также привлек к расследованию международных консультантов".

Министр добавил, что два специалиста компании Embraer также находятся на месте происшествия и участвуют в ходе следствия: "Также завтра ожидается прибытие специалистов из Бразилии".

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan exercised its right to involve international consultants in plane crash investigation
Версия на азербайджанском языке Nazir: Azərbaycan öz hüququndan istifadə edərək beynəlxalq məsləhətçiləri təyyarə qəzasının araşdırma prosesinə cəlb edib

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