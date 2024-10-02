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Министр: Азербайджан вносит вклад в глобальную деятельность по борьбе с изменением климата

Министр: Азербайджан вносит вклад в глобальную деятельность по борьбе с изменением климата 10:53
Внутренняя политика
2 октября 2024 г. 11:31
Министр: Азербайджан вносит вклад в глобальную деятельность по борьбе с изменением климата

Азербайджан вносит вклад в глобальную борьбу с изменением климата, так как климатическая проблема влияет на повседневную жизнь граждан.

Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов на Международной конференции омбудсменов, проходящей в Баку.

Он высоко оценил деятельность иностранных омбудсменов и подчеркнул вклад Азербайджана в глобальную деятельность в связи с климатическими изменениями: "Изменение климата влияет не только на политическое и социальное благополучие государств, но и на повседневную жизнь граждан. Поэтому сегодняшнее мероприятие направлено на обсуждение проблем, вызванных изменением климата".

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan contributes to global efforts to combat climate change
Версия на азербайджанском языке Nazir: İqlim dəyişmələri vətəndaşların gündəlik həyatına da təsir edir

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