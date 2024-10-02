Министр: Азербайджан вносит вклад в глобальную деятельность по борьбе с изменением климата

10:53

Азербайджан вносит вклад в глобальную борьбу с изменением климата, так как климатическая проблема влияет на повседневную жизнь граждан.

Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов на Международной конференции омбудсменов, проходящей в Баку.

Он высоко оценил деятельность иностранных омбудсменов и подчеркнул вклад Азербайджана в глобальную деятельность в связи с климатическими изменениями: "Изменение климата влияет не только на политическое и социальное благополучие государств, но и на повседневную жизнь граждан. Поэтому сегодняшнее мероприятие направлено на обсуждение проблем, вызванных изменением климата".